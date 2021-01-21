الامارات | حبس وإبعاد مدير هدّد بحرق نفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وإبعاد مدير هدّد بحرق نفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس مدير في إحدى الشركات (آسيوي) ستة أشهر يليها الإبعاد، بعد إدانته بالتهديد بحرق نفسه وشركته، عندما توجه إلى مقرها حاملاً غالون من البنزين، مطالباً بسداد مبالغ مستحقة له.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة عن مشكلة في مقر إحدى الشركات بمنطقة الحمرية، فانتقل إلى هناك وتوجه إلى مكتب المحاسب ليجد المتهم واقفاً وبحوزته غالون بلاستيك يحوي مادة البنزين، يخفيه وراء ظهره، فسأله عن سبب قيامه بذلك، فهدد بحرق نفسه إذا لم يدفعوا المبالغ المستحقة له، فقام بتقييده واقتاده إلى مركز الشرطة.

وذكر مدير حسابات بالشركة التي شهدت الواقعة أن المتهم كان غاضباً وأثار خوف الموجودين في الشركة بسبب تصرفه، نظراً لأنه كان يحمل غالون البنزين وولاعة مهدداً بحرق مقر الشركة، فبادر بإبلاغ الشرطة التي قبضت عليه.

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بجريمته، كما كرر اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، وصدر حكم بإدانته وحبسه وإبعاده.

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