الامارات | «صحة دبي» ترخص 321 منشأة صحية جديدة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» ترخص 321 منشأة صحية جديدة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد المنشآت الصحية، التي تم ترخيصها من قبل هيئة الصحة بدبي، خلال العام الماضي، 321 منشأة صحية جديدة، ليرتفع عدد المنشآت الصحية المرخصة إلى 3499 منشأة، بينها: 42 مستشفى، و1071 صيدلية، و35 مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و971 عيادة طبية خارجية.

كما بلغ عدد المهنيين الصحيين، الحاصلين على الترخيص لأول مرة من الهيئة، 3957 مهنياً، ليصل عدد المهنيين الصحيين المرخصين إلى 39411، بينهم 8671 طبيباً، و2426 طبيب أسنان، و11659 من العاملين بالمهن الطبية المساندة، و16409 ممرضين وقابلات، و245 طباً تقليدياً تكميلياً وبديلاً. وقال مدير إدارة التراخيص الصحية، الدكتور هشام الحمادي، إن استمرار طلبات التراخيص للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي، رغم «كوفيد-19»، يعود إلى اهتمام حكومة دبي بجذب الاستثمار في القطاع الصحي.

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