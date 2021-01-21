الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسيابية

انتهت دائرة البلدية والتخطيط، في عجمان، من جزء كبير من أعمال التوسعة، في شارع الشيخ خليفة بن زايد، كما افتتحت أحد المسارات الجديدة المتجهة إلى شارع بدر، ما أسهم في انسيابية الحركة بشكل كبير.

«كارفور»

يغلق مركز عجمان للتسوق المواقف المجاورة للمدخل القريب من متجر كارفور في بعض الأحيان، ما يجبر عملاء المركز على الوقوف بعيداً، دون تحديد سبب الإغلاق.

تبرعات

طالب قراء الجهات المنظمة لصناديق التبرعات في العديد من المناطق بالدولة، بتكثيف مراقبتها على هذه الصناديق، وسحب ما يتم إيداعه فيها باستمرار من المتبرعين، وذلك بعدما لاحظوا أن بعض الأشخاص يتعاملون معها على أنها حاويات نفايات.

تطبيق

لاحظ قراء صعوبة في استخدام تطبيق هيئة صحة دبي، بغرض إنشاء حساب أو حجز موعد لأخذ مطعوم «كوفيد-19»، ودعوا «الهيئة» إلى تبسيط الإجراءات.

رافعات

لاحظ قراء، يسكنون في مناطق مختلفة، وجود عدد من رافعات البناء مثبتة في أبنية توقفت فيها أعمال الإنشاء منذ سنوات، وتساءلوا عن مدى مأمونيتها، واحتمالات سقوطها. وطالبوا الجهات المختصة بتشكيل لجان فنية، لدراسة مدى خطورتها على السكان.

إجراءات

جدد سكان في مبانٍ متعددة الطوابق مطالبتهم بتنظيف وتعقيم الممرات والمصاعد والمرافق المشتركة للسكان، مشيرين إلى أن إدارات تلك المباني بدأت، أخيراً، تتراخى في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»، حتى إن عبوات التعقيم تكون خالية معظم الوقت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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