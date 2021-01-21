الامارات | إقبال متزايد على تلقي لقاح «كوفيد-19» في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على تلقي لقاح «كوفيد-19» في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مراكز عجمان، المخصصة لإعطاء التطعيم الخاص بـ«كوفيد-19»، إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع، خصوصاً المواطنين، لتحصين أنفسهم ومجتمعهم من الفيروس.

وأكد المواطنون: يوسف عادل، وناصر الظاهري، وحسن الجسمي، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم جاؤوا لأخذ اللقاح، بعد رؤية الاستجابة الكبيرة من قبل جميع الفئات المجتمعية لتلقي اللقاح، لافتين إلى أن الإجراءات سهلة، وتتلخص في إحضار الهوية، وإجراء فحص للعلامات الحيوية، ومقابلة الطبيب العام للتأكد من الخلوّ من أي موانع صحية، ولا تزيد على خمس دقائق بمجملها، موجهين الدعوة إلى الجميع للمسارعة لأخذ اللقاح والمشاركة في الحملة الوطنية التي أطلقتها الدولة للرجوع للحياة الطبيعية، كما كانت بالسابق بأقرب وقت ممكن.

ولفتوا إلى أنهم لم يصابوا بأي مضاعفات أو أعراض جانبية، خصوصاً أن بعضهم انتهى من أخذ الجرعة الثانية أمس، مشيرين إلى أن هناك فرقاً مختصة، قامت بالتواصل معهم بعد أخذهم اللقاح عن طريق الهاتف، للاطمئنان على صحتهم، والاستفسار عن أي أعراض جانبية قد حدثت لهم، مؤكدين أن التطعيم آمن، ولا يستدعي الخوف منه، وعلى الجميع أخذه لإنهاء الوباء.

بدورها، أكدت استشاري طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة فاطمة المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، أن اللقاح متوافر في ستة مراكز بعجمان، تصل الطاقة الاستيعابية اليومية لبعضها إلى 3000 شخص، مثل البيت المتوحد، وأقلها 300 شخص، إذ تم افتتاح مركز جديد في جمعية عجمان للتنمية المجتمعية منذ بداية الأسبوع الجاري، تصل سعته وطاقته الاستيعابية اليومية إلى نحو 900 شخص، لافتة إلى أن المركز مجهز بأفضل التجهيزات، ويشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لقربه من مساكنهم، وسهولة الإجراءات والاستقبال وسرعة الإنجاز.

ولفتت إلى أن المراكز تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، مبينة أن الإجراءات المتبعة بجميع مراكز الدولة تبدأ بتسجيل بيانات الشخص الراغب بأخذ اللقاح، وبعدها يتم قياس حرارته، وسؤاله ما إن كان يأخذ أي نوع دواء يتعارض مع اللقاح أم لا، ومن ثم يأخذ اللقاح.

وبينت أن هناك فئات عدة لا تتلقى اللقاح، منها: المرأة الحامل، والمرضعة التي يقل عمر طفلها عن ستة أشهر، والتي تفكر بالحمل خلال ثلاثة أشهر، والذين يأخذون الأدوية الخاصة بالمناعة، ومرضى السرطان النشط، ومشكلات القلب الحادة، مشيرة إلى وجود سبعة فرق ميدانية بعجمان تذهب للمؤسسات الحكومية، يتم التواصل معها والتنسيق لتطعيم موظفيها.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم موظفي دائرة الأوقاف والبلدية والتخطيط والمنطقة الحرة والقيادة العامة لشرطة عجمان والنيابة والمحكمة وجامعة عجمان، مشيرة إلى أنه يتم تطعيم، أيضاً، العاملين بالمدارس الخاصة والحكومية في معهد تدريب المعلمين، الذي تم بدء إعطاء اللقاح فيه الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن معظم الذين أخذوا اللقاح تكونت لديهم المناعة بعد أربعة أسابيع، مشيرة إلى أهمية الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا من قبل الأفراد، حتى إن كانوا قد تلقوا اللقاح، مبينة أن تزايد الأعداد على مراكز أخذ اللقاح يدل على ثقتهم بكوادر الدولة الطبية وفاعلية اللقاح.

- فئات عدة لا تتلقى اللقاح.. منها: الحامل، والمرضعة، ومرضى السرطان النشط.

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