الامارات | خالد بن محمد بن زايد يفتتح حديقة «الفي»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يفتتح حديقة «الفي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رسمياً حديقة «الفي» في جزيرة الريم، كجزء من جهود أبوظبي المستمرة للتشجيع على الحياة الصحية، ومواصلة تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للعيش.

وتعد الحديقة، التي تبلغ مساحتها 27 ألفاً و500 متر مربع، أول حديقة نوعية تركز على التنوع البيولوجي في الإمارة، إذ تضم 2000 شجرة محلية، بما في ذلك شجرة الغاف الوطنية.

وصممت الحديقة بطريقة فريدة لتخلق بيئة شبيهة بالغابات، وستضمن كثافة الأشجار، إضافة إلى أنظمة الري الحديثة، استهلاك مياه أقل بنسبة 40% من الحدائق التقليدية.

وتتميز حديقة «الفي» بمرافق عالمية المستوى لرياضات مختلفة ونشاطات منوعة، وملاعب للأطفال مصنوعة من مواد طبيعية، وتوفر فضاءات مستدامة وطبيعية لسكان وزوار أبوظبي.

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