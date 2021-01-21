الامارات | تطعيم موظفي رأس الخيمة باللقاح المضاد لـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم موظفي رأس الخيمة باللقاح المضاد لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت الدوائر الحكومية، في رأس الخيمة، مبادرة تطعيم موظفيها باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، بناءً على المبادرة التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة لتطعيم موظفي الدوائر الحكومية وعائلاتهم، للحد من انتشار الفيروس.

وأشار التعميم الصادر من الدائرة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن الدائرة قامت، في الربع الأخير من 2020، بالتحضير لمبادرة تطعيمات «كوفيد-19» لموظفي حكومة رأس الخيمة وعائلاتهم، وفقاً للتعليمات الصحية بالدولة، للحد من انتشار الفيروس، وحرصاً منها على مواكبة جهود الدولة في احتواء الفيروس.

وأوضح التعميم أنه يجب على الدوائر الحكومية حصر الموظفين الراغبين في أخذ التطعيم، وإرسال أسمائهم إلى الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ إنه تم توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع أفراد المجتمع، في الأماكن التي حددتها الجهات المختصة، خلال الفترة الماضية، وتأمل من جميع الموظفين الاستفادة من الفرصة، وأخذ اللقاح، لحماية أنفسهم، وأفراد المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مسؤولة الدعم اللوجيستي الخارجي والفحص الطبي الميداني في منطقة رأس الخيمة الطبية، مهرة صراي، لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة رأس الخيمة الطبية، بالتعاون مع الفريق الطبي المتنقل، قامت بتطعيم 100 موظف في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مقر الدائرة.

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