الامارات | بالفيديو ..حملة وزارة تنمية المجتمع لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..حملة وزارة تنمية المجتمع لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اليوم وزارة تنمية المجتمع حملة بالتعاون مع وزارة الصحة وقاية المجتمع تمتد ليومين، لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين في مركز سعادة المتعاملين التابع لها الكائن في منطقة جميرا، حيث وجهت دعوات لكبار المواطنين والمقيمين الراغبين في الحضور للمركز لأخذ لقاح كوفيد وذلك تسهيلا عليهم نظرا لقرب المركز من مواقع سكن مجموعة كبيرة منهم.

وبدأت الحملة في الساعة ال 9 صباحا على أن تستمر حتى الغد، واستهدفت اليوم 150 مسن، سجلوا لأخذ اللقاح في المركز، إلا ان توفير اللقاح كان متاح لجميع الراغبين في اخذه في المركز شرط الانتظار للخضوع للمعاينة الطبية المطلوبة قبل السماح له بأخذ اللقاح، وكذلك الانتظار من 20 الى 30 دقيقة بعد الحصول على اللقاح، وذلك للاطمئنان والتأكد من عدم ظهور أي أعراض تعب تحتاج تدخل طبي.

وحضرت للمركز وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، وأعربت عن ارتياحها لتلقي كبار المواطنين اللقاح واقبالهم على أخذه، داعية جميع أفراد المجتمع للمبادرة والإسراع في أخذ اللقاح، مؤكدة أنه صمام دفاع وأمان في صد الفيروس والحصول على قدر كبير من الحماية.

وجالت في أرجاء المركز ورحبت بجميع المشاركين المتواجدين لأخذ اللقاح مثنية على دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح والتعاون مع الوزارة في تنفيذ الحملة.

وأكدت بو حميد التزام الوزارة بتقديم كل سبل الدعم والحماية لكبار المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم لأنهم يحتلون موقع وشأن كبير، مضيفة أن رعايتهم واجب وأمانة نظرا لأنهم من أهم الفئات المجتمعية التي يجب الاهتمام بها تقديرا لمكانتهم كآباء وأمهات وأجداد وبما يمثلونه من رمز لإصالة وجذور الإرث الإنساني لدولة الإمارات.

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