دبي تغلق محلين وتخالف 32 منشأة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اقتصادية دبي أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها أغلق أمس محل صرافة وآخر لخدمات متابعة المعاملات وخالف 32 منشأة تجارية ونبه على 4 محلات تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس «كوفيد- 19».

ولفتت إلى أن عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 773 محلاً، مشيرة إلى أن الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة تنوعت ما بين تجارة ملابس جاهزة وصرافة وخدمات متابعة المعاملات وتجارة هواتف متحركة ولوازمها، وتجارة عامة وذلك لعدم التزامها بالكمامات والتباعد الجسدي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، داعية التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية.

كما دعت مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.