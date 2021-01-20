الامارات | "الإسعاف الوطني" يحدد 15 نصيحة للقيادة الآمنة أثناء الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسعاف الوطني" يحدد 15 نصيحة للقيادة الآمنة أثناء الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري إنه تم تفعيل خطة الطوارئ الاستباقية المخصصة لأوقات الضباب بما يشمل التوزيع الاستراتيجي للنقاط الإسعافية والتحرك الديناميكي لمركبات الإسعاف اعتمادا على الاحصائيات السابقة، وتعزيز تواجدها على الطرق الرئيسية والحيوية، فضلا عن التنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة الاستجابة المشتركة إلى أية حوادث ناتجة عن ظروف الطقس الحالية. وحذر الهاجري من خطورة عدم الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تهدد سلامة مرتادي الطريق. وحرصا على تضافر كافة الجهود لضمان السلامة على الطرقات في الدولة والحفاظ على حياة مستخدميها، داعيا الجميع الى التحلي بالمسؤولية والتزام الاجراءات التي تجنبهم المخاطر في حال الاضطرار للقيادة في أوقات الضباب وتحافظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

وحث الإسعاف الوطني السائقين إلى الالتزام بـ 15 نصيحة ضرورة للحد من حوادث الطرق أثناء الضباب وهي الانتباه وتوخي الحيطة والحذر، الالتزام بتعليمات السير والمرور، عدم الانشغال بغير الطريق، تخفيف السرعة اثناء القيادة وبما يتوافق مع السرعة المحددة في أوقات الضباب، تخصيص وقت إضافي للرحلة للوصول بأمان، تشغيل الانوار الأمامية المنخفضة أو أضواء الضباب ان وجدت وعدم استخدام الأضواء العالية لأن ذلك يعيق الرؤية للسائقين الآخرين، تجنب استخدام أضواء التحذير الرباعية (الفلاشر)، الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، الاسترشاد بالعلامات الأرضية للطريق، استخدام مساحات الزجاج ومزيل التكاثف عن الزجاج الأمامي والخلفي لتوضيح الرؤية، الامتناع عن تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار بشكل مفاجئ، والحرص على استخدام أضواء تغيير الاتجاه قبل تغيير المسار بفترة كافية، عدم التوقف في منتصف الطريق، وفي حال كان الضباب كثيفا ولا يمكن متابعة السير، ايقاف المركبة خارج الطريق في مكان آمن بعيدا عن حركة المرور وتشغيل أضواء التحذير الرباعية، التأكد من اجراء الصيانة الدورية للمركبات.

وأكد الإسعاف الوطني رفعه درجات الاستعداد واتخاذه كافة التدابير الاستباقية للتعامل مع الضباب الذي تشهده عدد من مناطق الدولة، داعيا السائقين الى اتخاذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف التي تشهد انخفاضا لمستوى الرؤية الناتج عن تشكل الضباب، وضرورة متابعة حالة الطقس وظروف الحركة على الطرقات والتأكد من جاهزية المركبة قبل التحرك. يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة في الحالات الإسعافية الطارئة عبر الاتصال بالرقم 998 أو استخدام التطبيق الإلكتروني NA998.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news