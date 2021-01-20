الامارات | شرطة عجمان توفر لقاح "كوفيد-19" لجميع الموظفين وعائلاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان توفر لقاح "كوفيد-19" لجميع الموظفين وعائلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت القيادة العامة لشرطة عجمان لقاح "كوفيد-19" لجميع موظفيها بالإضافة إلى عائلاتهم، وذلك تلبية للتوجه الحكومي في تلقي اللقاح والتحفيز على اختيار التطعيم، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، ودعماً لحملة يداً بيد نتعافى للتصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس قسم التدريب بمركز التدريب، المقدم محمد بن غليطة، إن شرطة عجمان وفرت اللقاح في جميع إدارات القيادة لجميع الموظفين باختلاف درجاتهم العسكرية والمدنية، وصولاً للمستهدف في تطعيم جميع موظفي القيادة باستثناء غير القادرين على تلقي اللقاح بسبب الموانع المحددة، ودعمت القيادة توجهات الدولة بتطعيم أكبر عدد من خلال تطعيم عائلات الموظفين، وبإمكانهم الحضور خلال فترة عمل الطاقم الطبي وأخذ اللقاح حسب الإجراءات الرسمية المعتمدة.

ودعا رئيس قسم التدريب جميع الموظفين إلى الإسراع في أخذ اللقاح، وتشجيع أفراد العائلة للوصول إلى مجتمع معافى وخالٍ من الأمراض المعدية والأوبئة، للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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