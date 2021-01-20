بلدية دبا تصدر (842) رخصة بناء في العام الماضي

أصدرت بلدية دبا (842 ) رخصة بناء جديدة خلال عام 2020 م ، وتم اعتماد (636) شهادة إنجاز، وتشير الإحصائيات الصادرة من إدارة الشؤون الهندسية والأراضي إلى أن هنالك ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، وذلك يؤكد زيادة وتيرة المشاريع العمرانية في المدينة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2021م نمواً في عدد تراخيص البناء.

كما قامت البلدية بعمل جولات تفتيشية دورية على المواقع الإنشائية ، بواقع (2747) جولة ،وتم تحرير (185) مخالفة على المنشآت، والتي تضمنت في عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل ، وإنشاء مظلات أو كرفانات أو من أي مواد أخرى مؤقتة خارج حدود الأرض وبدون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة بدون ترخيص، ورمي المخلفات و الأنقاض خارج الموقع،بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري.

وأفاد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أنه يتم تنظيم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء.

وأكد سعادته على ضرورة تعاون كل من المقاولين والاستشاريين مع البلدية ، و أن البلدية مستعدة لتقديم كل الدعم والتعاون التام مع المقاولين والاستشارين ومتعاميلها لمواجهة كافة التحديات إلى جانب التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات المستثمرين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع، وأن البلدية حريصة على تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية ، من خلال المتابعة اليومية ،والإشراف على سير العمل ، والتحقيق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية ، وذلك بهدف تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة.