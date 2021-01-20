العوجان كوكا كولا تطلق لأول مرة راني 100% عصير فواكه في عبوات combiblocMini الكرتونية من "إس آي جي"

أطلقت راني، وهي العلامة التجارية المحلية الأولى للعصائر الخاصة بشركة العوجان كوكا كولا للمرطبات، منتجها راني 100% عصير فواكه لأول مرة في عبوات combiblocMini الكرتونية من شركة "إس آي جي"، بسعة 200 مل و125 مل. وتستفيد الشركة من مرونة آلات "إس آي جي" لتعبئة مجموعة واسعة من عصائر الفواكه الطبيعية 100% في عبوات بأحجام متعددة على آلة تعبئة واحدة تابعة لشركة "إس آي جي"، وهي CFA 124.

وستقوم راني بتعبئة عصير البرتقال والتفاح والمانجو بدون سكر مضاف، وبدون مياه مضافة، أو مواد حافظة، أو نكهات اصطناعية، أو ملوّنات في عبوات combiblocMini كرتونية من "إس آي جي".

وفي ظل التحديات التي لا تزال تواجه السكر المضاف ووسط الجائحة المتفشية هذه السنة، بات المستهلكون يفضّلون المنتجات التي تتمتّع بفوائد صحية أكبر بفضل وعيهم المتزايد حول صحتهم، فيما أصبح المصنّعون أول المستفيدين من هذا التحوُّل عن طريق تعديل مكوّنات مشروباتهم وتكييفها من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية فرضت، أواخر عام 2019، ضريبة 50% على المشروبات المحلّاة، ما حتّم على المورّدين اللجوء إلى الابتكار وتقليص محتوى السكر إلى أدنى حد.

وقال أوموت ميليك، مدير قسم التسويق في راني، إنه "تماشياً مع التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين وإرضاء جميع الأذواق والتفضيلات في فئات المشروبات كافةً، يسرّنا إطلاق عصائر الفواكه بدون سكر مضاف أو مواد حافظة بعبوات مختلفة الأحجام في السوق السعودية. يشكّل عصير راني منتجاً صحياً يسهل تناوله لمجموعة واسعة من المستهلكين. ومن خلال مرونة التعبئة التي تتميّز بها شركة "إس آي جي"، لا نلبّي في الوقت الراهن احتياجات المستهلكين الحالية للمنتجات فحسب، بل نستطيع التكيّف سريعاً مع متطلباتهم المتغيّرة، ومواصلة الابتكار، والاستجابة إلى الخيارات الصحية المتنامية".

أما عبد الغني الأديب، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إس آي جي كومبيبلوك العبيكان"، فأفاد أنه "في خضم الجائحة العالمية والقوانين والأنظمة الحكومية، لمسنا تحوُّلاً منطقياً ألا وهو الوعي المتزايد في ما يتعلق بالصحة والعافية والمناعة. ومع تنامي إدراك المستهلكين لأهمية الصحة والأنظمة الغذائية، فإنهم يتطلّعون إلى منتجين يقدّمون منتجات تحتوي على المزيد من المكوّنات الطبيعية. باختصار شديد، يبحث المستهلكون على نحو متزايد عن منتجات سهلة الاستعمال تكون غنية بالمغذيات والفوائد الصحية المثبتة. نلاحظ أن العديد من المستهلكين، وبخاصةٍ جيل الألفية، يعتقدون أن المنتجات التي تحتوي على عدد أقل من المكوّنات تكون لها فوائد صحية أكبر. لذا فهم يستهلكون بشكل فعال المأكولات والمشروبات بهدف تحسين صحتهم".

وأضاف أن "شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات تستفيد من قدرات التعبئة الفريدة التي تتميز بها آلاتنا من أجل توفير منتجات آمنة، ومغذّية، وذات نوعية جيدة في أحجام مختلفة، بهدف الاستجابة السريعة والسهلة للطلب على منتجات صحية وذات قيمة غذائية عالية. في "إس آي جي كومبيبلوك العبيكان"، نسعى دوماً إلى الدفع قدماً بعملية ابتكار المنتجات وتميزها ، كما أننا نسعى بالتعاون مع شركائنا إلى تقديم حلول منتجات وتغليف تتناسب تماماً مع أحدث التطورات في عالم المشروبات وتجربة تناولها بالنسبة إلى المستهلك".

نبذة عن شركة إس آي جي

إس آي جي هي شركة رائدة في توفير أنظمة وحلول عبوات الكرتون المعقمة. نعمل بالشراكة مع عملائنا على تقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في عبوات آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا التقنية الفريدة وقدرتنا الفائقة على الابتكار من تزويد عملائنا بحلول شاملة لطرح منتجات متميزة وبناء مصانع أكثر ذكاءً تلبيةً لاحتياجات المستهلكين دائمة التغيير. تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من عملنا، ونسلك كافة الطرق لإنشاء نظام تغليف مثالي للمنتجات الغذائية.

تأسست إس آي جي عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن بسويسرا. ونتمكن بفضل ما يتمتع به موظفونا البالغ عددهم 5,000 تقريباً من مهارات وخبرات من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 60 دولة. في عام 2019، أنتجت إس آي جي 38 مليار عبوة كرتونية وحققت إيرادات بقيمة 1.8 مليار يورو. حصلت إس آي جي على تصنيف AA في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة، ودرجة 18.8 في المخاطر (منخفضة المخاطر) من قبل ساستينالتكس والتصنيف البلاتيني في المسؤولية الاجتماعية للشركات من إكوفاديس. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارتنا على الموقع www.sig.biz

نبذة عن شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات

تأسّست شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات (ACCBC) وشركة راني للمرطبات (RR) عام 2012 بعد إقامة شراكة ناجحة بين شركة كوكا كولا وشركة العوجان للصناعات. راني للمرطبات هي مالكة العلامة التجارية لعدة أسماء رائدة في مجال المشروبات، ومنها راني وباربيكان، في حين أن العوجان كوكا كولا للمرطبات هي شركة مصنّعة وموزّعة معتمدة لمنتجاتها في 15 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن العوجان كوكا كولا للمرطبات هي الشركة المصنّعة المرخصة في الشرق الأوسط لمشروب فيمتو.

تحتل كل العلامات التجارية التي تصنّعها شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات مكانة رائدة في السوق ضمن فئتها: راني في عصائر الفواكه، وباربيكان في مشروبات الشعير، وفيمتو في شكل كورديال بالإضافة إلى فئة "جاهز للشرب". منذ إنشائها، عملت العوجان كوكا كولا للمرطبات جاهدةً على تطوير وتحقيق رؤية المساهمين الرامية إلى تأسيس مركز إقليمي لإنتاج المشروبات.

تُباع منتجات العوجان كوكا كولا للمرطبات في أكثر من 70 بلداً، وتصل إلى هذه الأسواق من مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصانعها الجديدة في مصر والعراق.