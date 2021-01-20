حاكم الشارقة يتفقد مشاريع تطويرية وسياحية بكلباء

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، عدداً من المشاريع التطويرية والسياحية في منطقة وادي الحلو وسد الغيل بمدينة كلباء.

وتأتي جولة سموه التفقدية في إطار حرص سموه على الوقوف وبشكل مباشر على مجريات سير الأعمال في عدد من المشاريع، التي كان قد وجه بها سموه خلال زياراته السابقة للمدينة، والتي تسهم في تطوير البنى التحتية للمنطقة، وتطوير مرافقها السياحية وزيادة الرقعة الخضراء فيها بما يتناسب مع طبيعتها الجبلية، كما ستعمل تلك المشاريع على جعل المدينة وجهة سياحية ذات طابع بيئي ورياضي عائلي لا مثيل له.

مشروع جبل الكتاب

استهل صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بتفقد مشروع جبل الكتاب، والذي يقع على ارتفاع 950 متراً بموازاة ساحل مدينة كلباء، وترتبط بمدينة كلباء من خلال طريق نفق وادي الحلو وطريق الشارقة - كلباء.

واستمع سموه من المهندس صلاح بن بطي المهيري لشرح واف حول المشروع، والذي يستهدف تطوير خمس قمم جبلية متصلة ببعضها، عبر مجموعة من الطرق والمسارات التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة ومميزة.

حيث سيتم تطوير المشروع على عدة مراحل، تضم المرحلة الأولى منه المسار الجبلي الأول بطول 6 كم واستراحة ومرافق خدمية متطورة ومواقف للزائرين بطاقة 300 موقف، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الغابات الظليلة التي ستزرع على الجبال بمساحة 80 هكتاراً (8.5 مليون قدم مربع)، كما تضم الاستراحة منصات مشاهدة للآفاق المحيطة بالجبل ومناطق ألعاب للأطفال والبالغين.

وتم تصميم المشروع بما يحافظ على طبيعة البيئة الجبلية، وبما يحقق الخصوصية اللازمة للمستخدمين.

كما يضم المشروع في مراحله القادمة حوالي 1.000 فيلا سكنية تم تصميمها بما يتلاءم مع طبيعة الموقع الجبلي (على مناسيب منفصلة)، وبما يوفر مجالات رؤية مميزة لساحل مدينة كلباء والأودية المحيطة بالمشروع مع تطوير الخدمات المجتمعية المطلوبة للسكان.

تبلغ إجمالي مساحة الغابات حتى آخر مرحلة من المشروع 350 هكتاراً (37.5 مليون قدم مربعة) مع مجموعة من الخدمات المقترحة كمناطق مغامرات للأطفال والكبار (منفصلتين) ومناطق تزلج ومسارات انزلاقية، ومسارات لركوب الدراجات وحدائق معلقة ومسطحات خضراء مفتوحة للعائلات.

وسيحوي المشروع كذلك فندقاً سياحياً خمسة نجوم بطاقة 80 غرفة مع خدمات فندقية مميزة مثل المسارات المعلقة وألعاب ترفيهية خارجية ومسبح بحدود لا متناهية.

تبلغ إجمالي أطوال الطرق بالمشروع 15 كم بمسربين في كل اتجاه لخدمة كافة مكونات المشروع.

حاكم الشارقة خلال جولته التفقدية أمس

محميات عسل النحل

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المكان المقترح لإقامة محميات عسل النحل في وادي الشوع على طريق كلباء - وادي الحلو، والتي تمتد على مساحة تبلغ 1300 متر * 300 متر وتتخللها مساحات على شكل برك ماء تتجمع بها مياه الأمطار بشكل دائم، ووجه سموه بتطويرها وتكثيف الأشجار حولها لتكون محمية لنحل العسل إلى جانب محمية أخرى بالحفية لتكون محمية أخرى لنحل العسل وتسمى وادي النحل.

استراحة الحفية

تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة سير الأعمال في استراحة الحفية والتي تقع بجوار نفق الحيار الجديد، وتعرف على ما تحويه من بحيرات على مساحة 175000 متر مربع ومرافق خدمية كمسجد ومطاعم ومباني خدمات عامة، كما سيتم فيها رصف وتعبيد 160 موقفاً للسيارات، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للحافلات وستتوفر فيها أيضاً مواقع لعربات الطعام مع مواقف سيارات خاصة لها تتسع لنحو 60 سيارة، وسيتم تطوير المناطق المحيطة بالبحيرة لتوفير أجواء أفضل للزوار.

استراحة سد الغيل

اختتم صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته لمدينة كلباء بتفقد مشروع استراحة سد الغيل المطلة على مسطح مائي طبيعي.

حيث ينقسم المشروع إلى 3 أقسام الأول: الاستراحة، ويحوي مطعماً ومسجداً مطلاً على مسطح مائي، مع وجود أنشطة وخدمات تخدم الأطفال والعائلات والشباب محبي الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى أنشطة للأطفال كمنطقة مغامرات وتسلق وملعب متعدد الاستخدام ومسار للدراجات، والقسم الثاني: للمقطورات، حيث تم توفير مساحة لـ36 مقطورة رحلات في موقع مطل على المسطح المائي، مع تزويد كل مساحة مخصصة بمقطورة بمصادر للكهرباء والماء والصرف الصحي، وأيضاً ساتر لحفظ الخصوصية بين كل مقطورة وأخرى، والقسم الثالث: مسار المشي الجبلي، هو عبارة عن مسار بطول 4 كم له قمتان غربية وشرقية، القمة الغربية بارتفاع 277 متراً والقمة الشرقية بارتفاع 240 متراً.

وستشكل هذه المشاريع مجتمعة نقلة نوعية للمدينة ولخط التنمية فيها، حيث إنها لن تنحصر في كونها مشاريع سياحية بيئية فقط، بل ستخدم أفراد المجتمع بتوفير فرص العمل المناسبة والتعريف بكنوزهم الثقافية والأدبية، وترويج وتسويق منتجاتهم المحلية التي يتميزون بها وتشكل لهم مصدراً للدخل.