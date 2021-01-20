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حمدان بن زايد يعزي في وفاة محمد ضاعن القبيسي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء إلى أسرة وذوي المغفور له محمد ضاعن سالم القبيسي، أحد أبناء جزيرة دلما.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»:«قدمنا خلال اتصال هاتفي واجب العزاء إلى أسرة وذوي المغفور له، بإذن الله، محمد ضاعن سالم القبيسي، أحد أبناء جزيرة دلما الأعزاء على قلوبنا جميعاً، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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