في اجتماع «تنفيذي الشارقة».. اعتماد إعفاء مشاريع «رواد» من نصف الرسوم الحكومية لسنتين إضافيتين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وقدم المجلس التنفيذي التهنئة والتبريكات إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لمنحها الدكتوراه الفخرية من مجلس أمناء جامعة الشارقة تقديراً لإنجازاتها في المجالات الإنسانية والاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبادراتها الرائدة في تأسيس العديد من المؤسسات والهيئات الداعمة للمرأة والطفل والأسرة، وجهودها في المجالات الإنسانية من خلال تأسيسها للعديد من المؤسسات الداعمة للعمل الإنساني.

واعتمد المجلس إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المواطنين على دخول سوق العمل.

وأصدر المجلس القرار رقم (2) لسنة 2021 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2019 بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة خلال أزمة كوفيد- 19، والمتضمن وضع المدارس في ظل الأزمة ونتائج تقييم منظومة العمل عن بعد، والإجراءات التي اتبعتها الهيئة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والطلبة في المدارس الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة ومنذ بداية الأزمة الصحية سخرت كافة إمكانياتها في سبيل الحفاظ على سلامة وصحة كافة العاملين والطلبة في المدارس الخاصة.

وأفاد التقرير أن الهيئة تابعت كافة المستجدات والأوضاع، وحرصت على التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لرصد التجاوزات، مما كان له بالغ الأثر في الحد من انتشار العدوى في المؤسسات التعليمية.

واعتمد المجلس الاتفاقية المزمع إبرامها بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة أصول للتطبيقات الذكية – براق، واطلع على جدول أعمال الجلسة التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، والتي ستعقد الخميس 21 يناير.

ولي عهد الشارقة يستمع من سلطان بن أحمد إلى شرح واف عن مواصفات عربة النقل التلفزيوني

تدشين عربة النقل التلفزيوني الخارجي

دشن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس بمكتب سمو الحاكم، عربة النقل التلفزيوني الخارجي التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة ومنطقة الخليج.

واستمع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى شرح واف عن مواصفات عربة النقل التلفزيوني الخارجي عالية الدقة، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات الحديثة وأنظمة التشغيل على طراز (IP 4K ) وأنظمة مزج الصوت والصورة المستخدمة في النقل التلفزيوني، وتحوي على 8 كاميرات بأحدث التقنية، مع إمكانية إضافة 4 كاميرات أخرى.

ويبلغ طول عربة النقل 12 متراً وعرضها 2.5 متر، مع إمكانية التوسعة من الجانبين ليصل عرضها إلى 4 مترات، وتضم العربة غرفتين للتعليق الصوتي، ووحدة مونتاج، بالإضافة إلى استخدام أنظمة متطورة في التكييف وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تتوافق مع العوامل الجوية في منطقة الخليج.

وقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على دعمه الكبير لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ولكافة أنشطتها في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة في تقديم رسالة إعلامية هادفة ومتميزة.