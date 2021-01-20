5 توصيات للطلبة لمواجهة «انتحال» البريد الإلكتروني

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اتباع الطلبة لآلية مواجهة التهديدات والابتزاز الإلكتروني للطلبة في المدرسة الإماراتية، التي يستمر فيها تطبيق التعلّم عن بعد منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، فقد أصدرت إدارة أمن المعلومات في الوزارة تعميماً إلى الإدارات المدرسية عن إرشادات التعامل مع التهديدات والابتزاز الإلكتروني.

ودعت الوزارة الطلبة في خمس توصيات إلى عدم فتح البريد الإلكتروني الذي يشك في أنه خدعة، وعدم إعادة توجيه البريد الإلكتروني، وعدم فتح أي من المرفقات الذي يتضمنه، والابتعاد عن القيام بأي عمليات شراء أو تبرعات خيرية رداً على البريد الإلكتروني العشوائي، وأخيراً عدم النقر على أيقونة «إزالة»، وكذلك عدم محاولة الرد على البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

وشرحت الوزارة للطلبة أنهم قد يتلقوا بريداً إلكترونياً صادراً من حسابهم الخاص، لافتة إلى أن ذلك هدفه أن يعتقد الطالب أن حسابه قد تمّ اختراقه، إلا أنه بذلك يكون قد تعرّض لعملية احتيال جماعية تهدف إلى انتحال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم لخداعه. وأوضحت الوزارة في تعميمها إلى الإدارات المدرسية أن الانتحال هو عملية تزوير عنوان بريد إلكتروني، لذا فإنه يبدو من شخص آخر غير الشخص الفعلي الذي أرسله، مضيفة أنه غالباً ما يتم استخدام انتحال البريد الإلكتروني لخداع الطالب بأن الإيميل صادر من شخص أو جهة أو مؤسسة يعرفها.

وأكدت الوزارة أن «المحتالون» في قيامهم بانتحال البريد الإلكتروني للطالب، يأملون أولاً ألا تصفي خدمة البريد الإلكتروني رسائلهم وتحولها تلقائياً إلى خانة «غير مرغوب فيه»، كما يأملون في أن تُؤخذ تهديداتهم على محمل الجد بأنه تمّ اختراق الحساب، وبالتالي الانصياع لطلباتهم ورغباتهم.

كيف يتفادى طلبتنا «انتحال» بريدهم الإلكتروني ؟

- لا تفتح البريد الإلكتروني المشكوك فيه

- لا تعيد توجيهه أو ترد عليه أو تفتح مرفقاته

- لا تجري عمليات شراء أو تبرعات خيرية

- لا تنقر على أيقونة «إزالة»