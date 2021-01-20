4 قنوات رقمية لإجراء معاملات «أبوظبي للإسكان»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للإسكان المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية في التقديم والاستعلام عن طلباتهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى الهيئة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأنجزت الهيئة مشروعاً يتيح استكمال الطلب ذاتياً من خلال القنوات الرقمية، للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد ـ 19».

وتوفر الهيئة 4 قنوات رقمية للاستعلام أو التقديم للطلبات، وتتمثل بالمجيب الآلي، الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي، أو عبر الرد على الرسائل النصية.

وأطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مؤخراً خدمة الاستعلام عن الطلبات عبر الرسائل النصية، ضمن خططها لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل الهيئة عملاً بالتوجيهات الحكومية فيما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين للاستفسار عن طلباتهم المقدمة.

وبإمكان المتعامل إرسال رسالة نصية على الرقم «4668» للاستعلام عن حالة الطلب على الخدمات الإسكانية للهيئة لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما تتوفر هذه الخدمة أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان وتطبيقها للهواتف والأجهزة الذكية وعبر نظام الرد الآلي، حيث تستمر الهيئة في تقديم خدماتها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم، إذ تسعى من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطنين في إمارة أبوظبي.

ومنذ تفعيل هيئة أبوظبي للإسكان خدمة اللقاءات الإلكترونية من خلال نظام مايكروسوفت تايمز، تقدم الهيئة خدمة «مستشارك» عبر قنوات الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن.