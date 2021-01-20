إطلاق حملة للتطعيم في «موارد رأس الخيمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة مبادرة تطعيم موظفي الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة وعائلاتهم ضد فيروس «كوفيد - 19،» حيث شاركت 12 جهة حكومية حتى الآن.

وكانت دائرة الموارد قد أصدرت تعميماً بتلك المبادرة، وفقاً للنشرة التي أصدرتها السلطات الصحية في الدولة خلال الفترة الماضية تحديداً مع نهاية عام 2020، ضمن حرصها على مواكبة جهود الدولة المقدمة والمبذولة في سبيل الحد واحتواء جائحة «كوفيد 19»، وإيجاد اللقاحات اللازمة للوقاية من الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة المدير العام للدائرة: إن الدائرة وبناء على حرص الدولة في احتواء جائحة «كوفيد - 19»، وإيجاد اللقاحات اللازمة للوقاية من الفيروس، قامت الدائرة بإصدار تعميم إلى كافة الجهات والدوائر الحكومية بشأن التحضير لمبادرة تطعيمات «كوفيد 19» خاصة بموظفي الحكومة وعائلاتهم.

وذكر أن هذه الحملة تأتي لدعم الجهود المبذولة في الدولة بكافة فرقها ومؤسساتها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث دعا التعميم الجهات المختلفة إلى حصر أعداد الموظفين الراغبين في المشاركة ضمن هذه المبادرة، من خلال إرسالها الكشوفات المختلفة بأسماء الراغبين في المشاركة. ولفت إلى أن التعميم ذكر الأماكن التي يستطيع الموظف من خلالها التوجه وأخذ اللقاح في سبيل الحرص على استفادة الجميع من هذه اللقاحات المتوفرة في الدولة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وضمان حصول الراغبين لهذه اللقاحات، مشيراً إلى أن المشاركين حتى الآن ضمن حملة التطعيم بلغ 12 جهة بواقع 187 متطوعاً، وذلك في سبيل دعم منظومة القطاع الصحي في الدولة. وأشار إلى أن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات السابقة في هذا الجانب منها التعاون مع الجهات المختصة ومستشفى رأس الخيمة وكافة الجهات الحكومية، والمتمثلة في إجراء الفحص الدوري الخاص بفيروس «كوفيد 19»، حيث تم وضع الخطط التشغيلية لتطوير العمل المشترك وتنظيم آلية الفحص والمتابعة للنتائج والفحوص الدورية للعاملين في الجهات كافة، والتي بلغت مشاركة 22 جهة حكومية بمعدل عدد فحوص بلغ 10 آلاف فحص.