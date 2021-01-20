لقاح «كوفيد 19» لموظفي دوائر الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

أكدت دائرة الموارد البشرية في الفجيرة تنفيذ التطعيم بلقاح «كوفيد 19» لجميع الموظفين والعاملين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، بناءً على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبناء على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحكومة الفجيرة، ممثلة في دائرة الموارد البشرية.

وتقدمت الدائرة، بجزيل الشكر والتقدير لخط دفاعنا الأول الذين يبذلون قصارى جهودهم لخدمة وطننا الغالي الإمارات وكل من يقيم على أرض الخير.

وشملت حملة لقاح «كوفيد 19»، بحسب بيان صحفي للدائرة موظفي الجهات الحكومية، وهي الديوان الأميري مكتب ولي العهد ومكتب الفجيرة الإعلامي ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وصندوق رعاية الشباب، إضافة الى مكتب الرقابة المالية ومؤسسة الفجيرة للفنادق ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

كما تلقى اللقاح موظفو دائرة الموارد البشرية وحكومة الفجيرة الإلكترونية ومؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعة والدائرة المالية ومجلس التعليم دائرة الصناعة والاقتصاد.