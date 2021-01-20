الامارات | 3491 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3491 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 163 ألفاً و49 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3491 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 260 ألفاً و233 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 756 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3311 حالة جديدة لمصابين، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 231 ألفاً و675 حالة.

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