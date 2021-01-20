الامارات | وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم 19 مركبة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم 19 مركبة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص يحمل جنسية دولة آسيوية، وأصيب ثمانية آخرون بإصابات صنّفت بالمتوسطة والخفيفة في حادث مروري بين 19 مركبة ثقيلة وخفيفة في منطقة المقاطرة، باتجاه المفرق، في أبوظبي، صباح أمس.

وأفادت شرطة أبوظبي بأن الحادث وقع نتيجة عدم مراعاة سائقين لظروف الطريق، وعدم ترك مسافة أمان كافية، بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.

ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً خلال ساعات تشكل الضباب، لتجنب وقوع الحوادث، والحفاظ على سلامة الجميع، ومتابعة النشرات الجوية، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة، والسرعات المقررة على الطرق، في مثل هذه الظروف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news