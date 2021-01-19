الامارات | الإمارات تتخطى حاجز مليوني جرعة من لقاح كوفيد 19

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتخطى حاجز مليوني جرعة من لقاح كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يناير 2021

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس (كوفيد-19)، أعلنت الوزارة اليوم عن تخطي دولة الإمارات حاجز مليوني جرعة لقاح تم تقديمها حتى اليوم، ليبلغ المجموع 2.065.367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.

يأتي هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان تأكيداً لنجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد-19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقيادتنا الرشيدة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تضافر جهود الحكومة وكل مؤسسات الدولة وخط دفعانا الأول، من أجل توفير لقاح كوفيد-19 لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة.

ودعا معاليه كل أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى مواصلة الاقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news