الامارات | رمضان 13 أبريل ..والصيام 14 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 13 أبريل ..والصيام 14 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، أن يحل شهر رمضان المبارك هذا العام في 13 أبريل المقبل، وتمتد فترة الصيام إلى 14 ساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 21 و 38 درجة مئوية.



وتفصيلا قال الجروان أن هلال شهر رمضان المبارك يولد الاثنين 12 أبريل 2021 الساعة 06:31 بتوقيت الإمارات، ويكون وقت غروب الشمس على ارتفاع 4 درجات فوق الأفق و يغرب بعد غروب الشمس بقرابة 20 دقيقة ، وعليه فإن رصده ممكن رغم صعوبة الحالة، متوقعا أن يكون الثلاثاء 13 أبريل 2021 غرة شهر رمضان المبارك 1442 .

وتوقع أن يولد هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 23:00 ليلا و يكون مساء الأربعاء على ارتفاع 7 درجات وقت غروب الشمس و يغرب بعدها بقرابة 37 دقيقة ، وعليه فإن فرصة رصده متوفرة ليكون الخميس 13 مايو غرة شوال .



وأشار إلى أن الفترة من 21 مارس إلى 21 يونيو ، تعتبر ضمن فصل الربيع في النصف الشمالي للأرض ، و اعتبارا من السنة الهجرية 1445 إلى السنة الهجرية 1452 ستكون بداية شهر رمضان خلال فصل الشتاء الممتد من 22 ديسمبر إلى 20 مارس.



وذكر أن المعدلات المناخية في شهر رمضان المبارك ، ستكون درجة الحرارة العليا بحدود 38 درجة مئوية و الدنيا 21 درجة مئوية، مع بداية الشهر قرب منتصف ابريل أما في نهايته قرب منتصف مايو وتوقع ان تكون درجة الحرارة العليا بحدود 41 درجة مئوية و الدنيا 24 درجة مئوية.



وأضاف أن الرياح تكون نشطة خاصة الشمالية إلى الشمالية الغربية التي قد تتجاوز سرعتها 50 كم/س خلال فترة الظهيرة ، مع انخفاض الرطوبة الى مستويات دون 75% العليا و دون 25% للدنيا، اما الامطار فتكون شحيحة في تلك الفترة من السنة لا يتجاوز معدلها 2 مم.

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