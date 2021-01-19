اخبار الخليج / اخبار الإمارات

فحص 413 خزان مياه في الشارقة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة):
أكد المهندس فيصل السركال، مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لـ«الاتحاد» على أن معاينة وفحص وتعقيم خزانات المياه في المنازل والمجمعات والمباني تأتي ضمن الخدمات التي توفرها الهيئة لتوفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة.
وقال: من الضروري تعاون المشتركين مع الهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نقاء وجودة المياه، وذلك يتم من خلال المتابعة الدورية لتنظيف، وصيانة خزانات المياه، وألا تترك الخزانات بالشهور والسنين من دون تطهير وتنظيف، مما يؤثر على خواص الماء الطبيعية والكيميائية، ويؤدي إلى تنشيط أنواع معينة من البكتيريا الضارة، والطحالب التي تضر بصحة الإنسان، ناهيك عن الأمراض التي يمكن أن يجلبها تلوث المياه في الخزانات. 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا