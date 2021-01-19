اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم 19 مركبة في أبوظبي

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم 19 مركبة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص من الجنسية الآسيوية وأصيب 8 أشخاص بإصابات صنفت بالمتوسطة والخفيفة، في حادث مروري بين 19 مركبة ثقيلة وخفيفة في منطقة المقاطرة " باتجاه المفرق " بأبوظبي صباح اليوم، وذلك كما ذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ووقع الحادث بسبب عدم مراعاة ظروف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب.

ودعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق خصوصا خلال ساعات تشكل الضباب لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع ومتابعة النشرات الجوية، مؤكدة أهمية الالتزام بـالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا