الامارات | رأس الخيمة تدشن أطول جسر معلق في الإمارات الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تدشن أطول جسر معلق في الإمارات الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت رأس الخيمة إنجازاً معمارياً لافتاً سيكون إضافة مميزة على محفظتها المتنامية من معالم الجذب السياحية الرائدة، تمثل في تدشين أطول جسر معلق يربط بين اثنين من المباني في "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان" الجديد في جزيرة المرجان.

ويعتبر "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان" مشروعاً رائداً في قطاع الضيافة تتولى تنفيذه شركة "راك أي إم أي هوتيل"، المتخصصة بتطوير وإدارة الفنادق، ويتمتع بموقع حيوي في جزيرة المرجان، وجهة أنماط الحياة والترفيه الرائدة التي طورتها شركة مرجان، المطوّر الرئيس لمشاريع التملّك الحر في إمارة رأس الخيمة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "راك أي إم أي هوتيل" المهندس عبدالله راشد العبدولي: حرصنا على تصميم الجسر المعلق ليكون أيقونة معمارية بكل المقاييس تقدم بعداً آخر للتميز في مشروع "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان"، ولن يكون مجرد إضافة جمالية على هذا المشروع الرائد، بل سيمثل أعجوبة عمرانية ملهمة تأسر قلوب زوار "جزيرة المرجان".

ويعتبر الجسر المعلق أحد المزايا العمرانية البارزة في مشروع "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان" الذي تقدر قيمته بنحو 543 مليون درهم.

ويبلغ طول الجسر 36 متراً ويحتضن 8 غرف فندقية من المتوقع أن تستقطب اهتمام الزوار على نطاق واسع .. وتقوم 4 دعامات رئيسية بحمل الجسر، يبلغ وزن كل منها 55 طنا .. ويصل طول كل دعامة إلى 4 أمتار، وتم تركيبها على ارتفاع 44.2 متر.

ومع دعامات عرضية وسيطة وأرضية مركبة، تم تجميع هيكل الجسر في الطابق الأرضي من قطعتين تضم كل منهما دعامتين، ليتم بعد ذلك رفع الجسر من مكانه باستخدام رافعة مجنزرة قادرة على رفع وزن يصل إلى 650 طنا ..

وتم تصنيع الجسر باستخدام هيكل فولاذي يبلغ وزنه 310 أطنان .. وجرى الانتهاء من مشروع الجسر - عملية التصميم وصولاً لتركيبه بين البرجين - خلال نحو 65 يوماً، بجهود فريق عمل يضم أكثر من 55 عاملاً من المتخصصين والمتمرسين في إنشاء مثل هذه المشاريع.

ولن يكون هذا الجسر مجرد وسيلة تربط بين برجي الفندق، بل سيقدم نقاط مشاهدة تطل على الأفق الخلاب لجزيرة المرجان ومحيطها الطبيعي الآسر، ليتمكن نزلاء غرفه من الاستمتاع بهذه المشاهد الرائعة حيث يتوقع أن يصبح جسر موفينبك معلماً سياحياً وأعجوبة هندسية فريدة تضيف قيمة اقتصادية جديدة لجزيرة المرجان بشكل خاص وإمارة رأس الخيمة بشكل عام.

وستنتهي أعمال الإنشاء والتشييد في مشروع "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان" وفق الجدول الزمني المحدد في شهر سبتمبر من العام الجاري .. ويتوسط المنتجع مجموعة من الحدائق الوارفة ويمتلك شاطئه الرملي الخاص .. كما يحتضن 418 غرفة تتمتع جميعها بإطلالات بحرية خلابة .. ويمكن للضيوف الاختيار بين الغرف العائلية الفسيحة أو الأجنحة أو الشاليهات الشاطئية البالغ عددها 28 شاليه مع مسابح وحدائق خاصة.

وقد تم استكمال عمليات تركيب الجسر المعلق بنجاح مع مراعاة أطر السلامة وإغلاق الطرق لضمان سلامة الجمهور وطاقم العمل وانسيابية الحركة المرورية خلال عملية رفع الجسر، مع مراعاة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بكوفيد-19 خلال كافة عمليات الإنشاء.

وتضم جزيرة المرجان في الوقت الراهن أكثر من 1600 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم، وأكثر من 2000 وحدة سكنية .. ومن المخطط تطوير 2400 وحدة فندقية وسكنية ومتعددة الاستخدامات بحلول عام 2025، والعديد منها حالياً قيد مراجعة التصميم أو ضمن مراحل مختلفة من الإنجاز.

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