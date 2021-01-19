جون راكولتا يزور «قضاء أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في مكتبه بالمقر الرئيس للدائرة، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، والوفد المرافق له، إذ جرى بحث فرص التعاون المتاحة بين دائرة القضاء والمؤسسات القانونية والقضائية الأميركية، وإمكانات تعزيزها بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل من أجل توطيد أواصر الصلة مع المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، بما يضمن تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً.

وتضمن برنامج الزيارة جولة في المبنى الرئيس للدائرة، حيث تعرف إلى آلية إنجاز المعاملات عن بُعد، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، فضلاً عن خدمات المكتبة المركزية وبوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة متقدمة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون.

كما اطلع الوفد على الخدمات المتاحة عبر المحكمة المتنقلة، باعتبارها مركزاً متنقلاً لإجراء المعاملات من خلال ارتباطها بشبكة الدائرة الإلكترونية، وإمكانية انتقالها إلى أماكن التجمعات وقيد ونظر الدعاوى، فضلاً عن دورها في توسيع نطاق تقديم التوعية القانونية.

وفي ختام الزيارة، أشاد السفير الأميركي، بالإنجازات المتلاحقة التي تحققها دائرة القضاء في أبوظبي، ودورها في توفير الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المستويات، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية.