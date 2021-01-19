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صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية قبرص

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الأصعدة والمجالات، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في كافة المجالات نحو آفاق أوسع لما فيه خير الشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر المجلس بأبوظبي أمس، معالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص، والوفد المرافق له. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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