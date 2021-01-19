«تريندز» يستحدث برامج تدريبية وتأهيلية للعام 2021

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ومن خلال ذراعه التدريبية «تريندز للمعرفة»، برامج تدريبية وتأهيلية في مجالات البحث العلمي واستشراف المستقبل والإدارة الذكية للأزمات وتطوير النظم الإدارية والابتكار المؤسسي، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع مختلف التطورات والتغيرات والتحديات. وتعد هذه البرامج الأولى من نوعها التي توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويأتي الإعلان عن هذه البرامج ضمن خطة تريندز للتدريب والتأهيل البحثي والإداري للعام 2021.

هذا، وقد شهد «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، تخريج دورتين متخصصتين في مجال «التعامل مع الإعلام» وإعداد «التقارير والخطابات والمراسلات الإدارية».

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام للمركز أن الخطة التدريبية والتأهيلية لعام 2021 تستهدف بناء قاعدة متميزة من الباحثين لهم دراية ومعرفة بأدوات البحث العلمي الجاد والرصين، إلى جانب تحسين مهاراتهم في كتابة الأوراق والبحوث السياسية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات.

وأشار إلى أن هذه الخطة تنسجم مع فلسفة المركز وأهدافه في العام الجديد 2021، التي تنطلق من شعار «التمكين من خلال التميز»، حيث يضع المركز في مقدمة أولوياته العمل على الارتقاء بقدرات موظفيه، وإكسابهم مهارات نوعية جديدة تمكّنهم من ممارسة مهامهم البحثية والإدارية على الوجه الأمثل.

وبدوره أكد عمر النعيمي، المدير التنفيذي لـ «مركز تريندز»، أن الخطة التدريبية والتأهيلية لعام 2021 تستهدف تدريب منتسبي المركز وتأهيلهم، بحيث يكونون قادرين على القيام بواجباتهم بكل جدارة وتميز.