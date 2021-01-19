المزروعي: «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تصنع قادة المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استهل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والتي أُطلقت في 16 نوفمبر 2020، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح، أعماله عاقداً اجتماعه الأول في مقر الجامعة في إمارة أبوظبي.

ترأس معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اجتماع المجلس الذي عقد أمس في مقر الجامعة في إمارة أبوظبي، بحضور معالي سارة عوض عيسى مسلم نائب الرئيس، ومريم عيد خميس المهيري، والدكتور يوسف عبدالله ماجد العبيدلي، ومحمد نجم محمد القبيسي، والدكتور عمر حبتور ذيب الدرعي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري.

ونوه معالي الدكتور المزروعي بجهود القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المجتمع وإنشاء مؤسسات أكاديمية مرموقة لمواصلة مسيرة بناء الإنسان التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وعلى نهجه تسير قيادتنا الرشيدة.

وأكد معاليه أن تأسيس هذا الصرح العلمي الجديد سيكون له دور محوري في بناء المعرفة وصناعة قادة المستقبل وخدمة الإنسانية، لافتًا إلى أن إدارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ستبدأ، بدعم من القيادة ورعايتها الكريمة، العمل على تلبية احتياجات المجتمع والارتقاء بالمخرجات التعليمية، وتوفير التنوع العلمي المطلوب.

وأضاف: «تملك الجامعة جميع مقومات النجاح والتميز، فبالإضافة إلى شرف حمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمثيلها القيم الإنسانية العظيمة التي يجسدها سموه، فإن الجامعة تضم نخبة من أبرز العلماء والمفكرين، وعلى رأسهم أحد أكبر علماء السنّة المعاصرين، معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً أكاديمياً عالمياً في مجال العلوم الإنسانية».

وناقش المجلس مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة العلوم الإنسانية، ودورها المحوري في بناء مجتمع إنساني متماسك، وترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية المشتركة.

واعتمد المجلس خطط الجامعة الأكاديمية وبرامجها العلمية، التي تهدف إلى تحقيق رؤية الجامعة في التميز والريادة، وكان أبرزها اعتماد أول برنامج بكالوريوس للتسامح والتعايش في العالم، وأول برنامج فلسفة وأخلاق في الشرق الأوسط.

واعتمد المجلس هوية الجامعة الإعلامية المستلهمة من عناصر ثقافية وتاريخية مميزة، ويعكس الشعار رؤية الجامعة في نشر قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، إذ تُمثل الشجرة ورافة الظلال متشعبة الغصون في قلب الشعار ديانات العالم المختلفة التي تنبع من جذع واحد متشابك، أما جداول المياه التي تغرس فيها الشجرة جذورها فهي إشارة لقوله سبحانه وتعالى { وجعلنا من الماء كل شيء حي}، في حين تجسد اتجاهات البوصلة الوضوح والشعور بالهدف، أما الكتاب المفتوح في قاعدة الشعار، فهو إشارة إلى المعرفة والانفتاح الفكري.

كما اعتمد المجلس إطلاق أسبوع التسامح الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس الجامعة في يوم التسامح العالمي، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام. وسيضم الأسبوع الذي سيحتفي به سنوياً مجموعة من المبادرات والفعاليات.