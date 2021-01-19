الامارات | «صحة دبي» تنظم حملة للتوعية بأهمية لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تنظم حملة للتوعية بأهمية لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم هيئة الصحة في دبي ندوات افتراضية هادفة إلى زيادة الوعي بأهمية أخذ لقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لـ«كوفيد-19»، خصوصاً للفئات ذات الأولوية، التي حددتها الهيئة ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد الفيروس.

وأكدت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة، الدكتورة هند العوضي، أهمية الحملة التوعوية التي تستهدف موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، للتعريف بأهمية اللقاح ودوره في تعزيز مناعة الجسم لتفادي المضاعفات السلبية للمرض، خصوصاً لمن يعانون الأمراض المزمنة.

وقالت إن الحملة تركز على عدد من المحاور المتعلقة بفعالية ومأمونية اللقاحات وكيفية عملها، والفئات المستهدفة من حملة التطعيم، والفئات المستثناة، والتعريف بمواقع أخذ اللقاح بمنشآت الهيئة، ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، والمعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذ اللقاح، وعدد جرعاته التي يفصل بينها 21 يوماً.

كما تركز الندوات على توضيح بعض الأعراض الجانبية للتطعيم، وكيفية التصرف عند ظهورها، وتقديم نصائح وإرشادات عامة بعد أخذ اللقاح، والإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول اللقاح.

وأوضحت العوضي أن حملة التطعيم تستهدف أربع فئات، وهي كبار المواطنين والمقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وخط الدفاع الأول، وفئة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، وكل من يرغب في تلقي اللقاح.

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