الامارات | 3471 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وارتفاع جرعات اللقاح إلى 1.9 مليون

شكرا لقرائتكم خبر عن 3471 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وارتفاع جرعات اللقاح إلى 1.9 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 88 ألفاً و743 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، مليوناً و971 ألفاً و521 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 19.93 جرعة لكل 100 شخص. فيما أعلنت عن إجراء 141 ألفاً و388 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، إذ أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3471 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 266 ألفاً و732 حالة. كما أعلنت عن وفاة ست حالات مصابة . كما أعلنت عن شفاء 2990 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

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