الامارات | 35.3 % ارتفاعاً في عقود الزواج بين المواطنين بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 35.3 % ارتفاعاً في عقود الزواج بين المواطنين بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد عقود الزواج المسجّلة في الإمارة، خلال العام الماضي، للإماراتي المتزوج بإماراتية، بلغ 1294 عقداً، مقابل 956 عقد زواج في العام السابق 2019، بنسبة نمو كبيرة بلغت نحو 35.3%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، وحصلت عليها «الإمارات اليوم»، استحوذت عقود الزواج للإماراتي المتزوج بإماراتية على نحو 25.5% من إجمالي العقود المسجلة في الإمارة، البالغ عددها 5063 عقداً، خلال عام 2020.

وأشارت البيانات المجمعة إلى أن عقود الزواج بين المواطنين في دبي خلال 2020 سجلت أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010، على الرغم من جائحة «كوفيد-19».

في المقابل، تراجع عدد حالات الطلاق بين المواطنين بنسبة بلغت أكثر من 27%، خلال العام الماضي، وبلغ عدد واقعات الطلاق 289 واقعة، مقابل 397 في عام 2019. واستحوذت حالات الطلاق بين المواطنين على نحو 19.1% من إجمالي واقعات الطلاق المسجّلة في الإمارة، والتي وصلت إلى 1508 واقعات طلاق تم تسجليها في 2020.

يشار إلى أن تعداد سكان إمارة دبي، في نهاية الربع الأخير من عام 2020، بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و411 ألف نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و356 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 55 ألفاً، ونسبة زيادة وصلت إلى 1.6%.

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