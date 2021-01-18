الامارات | 8 شروط لتصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط لتصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 8 شروط لتصديق الإجازات المرضية، الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية، بغض النظر عن مدتها بهدف تقديمها لجهات العمل مع ملاحظة أن إجراءات الحصول على الخدمة تختلف بحسب تلك المدة، حيث أن الإجازات التي تزيد مدتها عن 5 أيام تتطلب اعتمادا من اللجان الطبية المعنية، وتقدر رسوم الخدمة بـ50 درهماً.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الشروط تتمثل في " يمكن تصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى في المنشأة الصحية التي تم فيها العلاج، في حال كانت مدة الإجازة 5 أيام أو أقل، يتم تصديقها إلكترونياً من دون الحاجة لاعتماد اللجان الطبية، كذلك إذا كانت مدة الإجازة المرضية تزيد عن 5 أيام وتمتد لغاية شهر، فيتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء الرسوم الخاصة بها، ثم اعتمادها من اللجنة الطبية الفرعية حسب الإمارة".

وأضافت الوزارة" إذا كانت مدة الإجازة تزيد عن شهر، فيتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء الرسوم، واعتمادها من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما يجب ألا تكون المنشأة الطبية الخاصة مرخصة، ويجب ألا تزيد الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الإجازة من المنشأة الطبية وطلب التصديق من الوزارة عن شهر للحصول على تصديق وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

وتضمنت الشروط أيضاَ "أنه يجب اعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن المؤسسات الصحية التابعة لهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي أولاً من الهيئة الصحة حسب المدينة، ثم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويتم تصديق التقارير الطبية أو الإجازات المرضية الصادرة عن مؤسسات طبية خارج الدولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي حالة رغبة المتعاملين اعتماد الإجازة المرضية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيتم تحويلها إلى اللجنة الطبية لاعتمادها".

المستندات:

للحصول على خدمة تصديق الإجازات المرضية، التي مدتها 5 أيام أو أقل يجب تقديم شهادة الإجازة المرضية الأصلية، ونسخة عن بطاقة الهوية لصاحب الإجازة المرضية، وفيما يخص الإجازات المرضية التي مدتها أكثر من 5 أيام يتطلب الحصول على الخدمة استيفاء رسوم تصديق الإجازة المرضية من خلال تقديم شهادة الإجازة المرضية الأصلية، ونسخة عن بطاقة الهوية لصاحب الإجازة المرضية. للاعتماد من اللجنة الطبية المعنية، يجب إرفاق شهادة استيفاء رسوم التصديق الصادرة من الوزارة في المرحلة الأولى.

4 إجراءات:

وحددت الوزارة 4 إجراءات للحصول على خدمة تصديق الشهادات بحيث يتم في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى تصديق الإجازات المرضية الصادرة من خلال المنشأة الصحية التي تم فيها العلاج من خلال الدخول إلى النظام الإلكتروني، وتسجيل تفاصيل الإجازة والتقرير الطبي، دفع الرسوم، إصدار الشهادة إلكترونياً وطباعتها، وتسليمها للمتعامل.

وفي إمارتي دبي وأبوظبي: يقوم المتعامل بتصديق الإجازة المرضية الصادرة عن المنشآت الطبية من خلال التسجيل في الخدمات الإلكترونية، الحصول على اسم المستخدم والرقم السري، الدخول إلى النظام الإلكتروني، تسجيل تفاصيل الإجازة والتقرير الطبي، إرفاق الوثائق المطلوبة، تقديم الطلب، دفع الرسوم عند الموافقة، استلام الإجازة المرضية أو التقرير الطبي المعتمد، وطباعته إلكترونياً، و. إذا كانت مدة الإجازة المرضية أكثر من 5 أيام ولغاية شهر، يتم تقديم طلب اعتماد الإجازة المرضية من اللجنة الطبية المعنية في المنطقة الطبية (يدوي)، ثم يتم تحويل الإجازة للجنة المعنية لدراستها واتخاذ القرار بخصوصها؛ وفور صدور نتيجة اللجنة، يستلم المتعامل الإجازة المرضية المعتمدة من اللجنة الطبية.

ويتمثل الإجراء الرابع في تقديم طلب اعتماد الإجازة المرضية من اللجنة الطبية العليا (يدوي)، وتحويل الإجازة للجنة المعنية لدراستها واتخاذ القرار بخصوصها. وفور صدور نتيجة اللجنة، يتم التواصل مع المتعامل لاستلام الإجازة المعتمدة من اللجنة الطبية العليا وذلك في حال كانت مدة الإجازة المرضية أكثر من شهر.

أماكن تقديم الخدمة:

تقدم خدمة تصديق الإجازات المرضية عبر لموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مراكز سعادة المتعاملين في " دبي-أبوظبي-الشارقة-عجمان- أم القيوين- رأس الخيمة- الفجيرة"، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في حال تلقي الخدمة العلاجية فيها، والمستشفيات الحكومية التابعة للوزارة في حال تلقي الخدمة العلاجية فيها، إضافة إلى كافة المنشآت الطبية الخاصة في الشارقة والإمارات الشمالية ""في حال تلقي الخدمة العلاجية فيها.

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