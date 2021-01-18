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الامارات | حمدان بن محمد يعلن نتائج سعادة الموظفين في حكومة دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أفضل ثلاث جهات في سعادة الموظفين.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "نبارك لأفضل ثلاث جهات في سعادة الموظفين وهي مركز دبي للإحصاء والقيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الأول في سعادة المتعاملين، وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي في المركز الثاني والثالث على التوالي عن فئة سعادة المتعاملين".

وأضاف سموه: "في سبتمبر 2019 أعلنا أننا سننشر نتائج سعادة المتعاملين وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام ... اليوم اعتمدنا النتائج وهي مبشرة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة عالمياً، حيث بلغ متوسط سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 84% ومتوسط سعادة الموظفين في حكومة دبي 89% ".

وتابع سموه: "العمل الحكومي في دبي ينطوي على نهج التميز والابتكار، وسعادة المتعامل والموظف لا تغيب عن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتباره أولوية وهدف العمل الحكومي ... نتطلع لمواصلة العمل في المرحلة المقبلة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات كل متعامل وموظف في حكومة دبي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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