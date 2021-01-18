«ضمان» تعيد افتتاح فروعها للمتعاملين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، اليوم، عن إعادة افتتاح فروعها ومكاتب الخدمة على مستوى الدولة، وذلك في إطار خطتها التدريجية لعودة عملياتها التشغيلية انسجاماً مع مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد – 19)، فضلاً عن تمديد ساعات العمل خلال أيام الأسبوع وتقديم خدماتها يوم السبت في مكاتبها بإمارة أبوظبي، بهدف خدمة متعامليها وتوفير أقصى درجات الدعم لهم.

وأوضحت «ضمان» أن عودة الافتتاح تشمل جميع فروعها الستة على مستوى الدولة والتي تشمل مدن دبي والشارقة، 12 مكتب خدمة في أبوظبي.

وأشارت «ضمان» إلى أن الفروع ومكاتب الخدمة العاملة بساعات إضافية تشمل شبكتها بإمارة أبوظبي، وهي: الفرع الرئيسي في مقر الشركة، وفرع مصفح بمدينة أبوظبي، وفرع مدينة زايد في منطقة الظفرة، وفرع مدينة العين، حيث ستفتح أبوابها من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، فيما تستقبل المتعاملين يوم السبت من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً.