شراكة مثمرة بين مهرجان دبي للتسوق و"اي ديلز" و"دبليو موتورز" لتقديم أضخم جائزة في تاريخ المهرجان

يمكن للفائز سعيد الحظ اختيار الحصول على سيارة "فينير سوبرسبورت" أو جائزة نقدية بقيمة 2 مليون درهم إماراتي، والتي تعد أضخم جائزة مُقدمة في تاريخ المهرجان حتى الآن

17 يناير 2021، دبي، الإمارات العربية المتحدة – يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين الجائزة الأضخم في تاريخه وهي سيارة دبليو موتورز "فينير سوبر سبورت" بنسخة دبي الحصرية، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين درهم إماراتي. وتأتي هذه الجائزة من خلال شراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق وشركة اي ديلز وشركة دبليو موتورز.

وتعد الشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مع شركة اي ديلز، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المهرجان، والتي جاءت بهدف مواكبة توجه النشاط التجاري نحو العالم الرقمي والتجارة الإلكترونية. وتعد اي ديلز منصة راسخة للتجارة والربح عبر شبكة الإنترنت، فهي تقوم بإجراء العشرات من السحوبات الكبرى أسبوعياً. واكتسبت شركة دبليو موتورز، شهرةً واسعة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً بعد ظهور سيارتها الرائدة "لايكان هايبرسبورت" في الجزء السابع من سلسلة الأفلام المعروفة "فاست آند فيوريوس"، وهو ما يجعلها شريكاً ملائماً لمهرجان دبي للتسوق.