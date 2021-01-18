الإعلان عن الفائزات بمسابقة تاي العالمية للنساء في حفل ختامي حافل بالامارات

أعلنت اليوم منظمة تاي العالمية لتعزيز وتشجيع ريادة الأعمال عن رائدات الأعمال الفائزات في مبادرة "تاي للنساء"، المبادرة العالمية المكرسة لتمكين رائدات الأعمال الناشئات في جميع أنحاء العالم. شاركت في المنافسة على المركز الأول مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة في مختلف البلدان، بما في ذلك أستراليا ومصر والهند وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية. وللاحتفال بهذه المناسبة، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها مركزًا عالميًا للابتكار وتطوير الأعمال، الحفل الختامي للإعلان عن النتائج والذي عُقد في مجمع دبي للمعرفة.

تهدف جوائز "تاي للنساء" إلى تشجيع رائدات الأعمال الناشئات في جميع أنحاء العالم على صقل مهاراتهن وعرض إمكاناتهن في عالم الأعمال. هذا العام، شهدت المسابقة مشاركات واعدة من أكثر من 2,000 رائدة أعمال من مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك مشاركات قيمة من علامات تجارية تتخذ من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرًّا لها – وهي أسواق تشارك في المسابقة لأول مرة.

ومن ضمن المشاركات التي تم ترشيحها للفوز، تمت دعوة 26 شركة ورائدة أعمال للمشاركة في عرض المفهوم الرئيسي لشركاتهن أمام لجنة تحكيم تتألف من نخبة من الشخصيات البارزة في هذا المجال. وعليه، قامت اللجنة التحكيمية بتقييم كل عرض تقديمي بناءً على مجموعة من المعايير الصارمة والتي شملت: فكرة الشركة، القيمة المضافة، فرصي السوق العالمية، الميزة التنافسية، الجدوى التشغيلية والتقنية، قدرات فريق الإدارة، استراتيجية التمويل والخروج، وأخيرًا قوة العرض التقديمي ككل.

بعد تقييم الشركات ورائدات الأعمال المشاركات، تم تقديم الجوائز إلى ثلاث شركات:

فازت شركة التقنيات الطبية الناشئة إنوكي كير (Inochi Care) من تاي كالكوتا في الهند بالجائزة الأولى ومقدارها 100,000 ألف دولار أمريكي لتطوير جهاز متعدد الاستخدامات لعلاج الجروح.

فازت الشركة الناشئة أهاميون اللعلوم البيولوجية الخاصة المحدودة (Ahammune Biosciences Private Limited)، من تاي بون، الهند، والتي تتخصص بإعادة رسم خارطة سوق العلاجات الجلدية، بالجائزة الثانية ومقدارها 25,000 دولار أمريكي.

فازت شركة ويف إير (WeavAir) الناشئة من نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدم حلولاً برمجية وأجهزة استباقية لأنظمة توزيع الهواء تساعد على منع انتشار العدوى وملوثات الهواء مع توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة بالجائزة الثالثة ومقدارها 10,000 دولار أمريكي.

هذا وستتلقى الشركات الناشئة الثلاث الفائزة بالجائزة التدريب والتوجيه والتمويل لتطوير مبادراتها الريادية.

وبهذه المناسبة، علق السيد أشيش بنجابي، رئيس نادي تاي دبي، الفرع المحلي لتاي العالمية، قائلًا: "تهدف منظمة تاي العالمية إلى ترك بصمتها في مجال توسيع النظام البيئي لريادة الأعمال، وهذا يعني إنشاء منصات نشطة ومرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل "تاي للنساء، مسابقة "تاي الجامعية للطالبات"، تاي هَسِل، وتاي للتوجيه – وهو البرنامج المصمم بتركيز خاص على تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة في المنطقة. من الرائع جدًا أن نرى إنجازات رائدات الأعمال القيّمة في عالم الأعمال. وأودّ أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدّم بأحر التهاني للفائزات بمسابقة "تاي العالمية للنساء"، بما في ذلك الشركات التي وصلت إلى اللائحة القصيرة لتشريفنا بمشاركاتها القيّمة ولما قدّمته كل واحدة منهن من إلهام غيرها من النساء المهتمات بإطلاق شركاتهن. كما أود أن أشكر أعضاء لجنة التحكيم القديرة لما قدموه من دعم ولتكريس وقتهم الثمين ومعارفهم لإنجاح هذا الهدف السامي."

وأضاف السيد بنجابي، "لا يزال حجم الاقتصاد العالمي للشركات الناشئة كبيرًا جدًا، حيث بلغت قيمته ما يقارب من 3 تريليوم دولار أمريكي، وهو رقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد مجموعة الدول السبع. في عام 2019، وصلت نسبة رجال الأعمال إلى رائدات الأعمال 10:7. لقد أبرز تقرير "وضع ريادة أعمال النساء" الثاني الذي أصدرته شركة فيزا مؤخرًا أن 66% من رائدات الأعمال يجدن صعوبة في الحصول على التمويل المطلوب للنجاح في رحلة ريادة الأعمال. لهذا، وضعنا نصب أعيننا إطلاق مسابقة "تاي العالمية للنساء" في إطار جهودنا لتوفير شبكة دعم دائمة للنساء في مجال الشركات الناشئة ومساعدتهن بالأدوات اللازمة لتنمية وتطوير شركاتهن."

وبفضل أفضل الممارسات التي وضعتها مؤسسة KPMG العالمية لتقييم المشاركات وترتيبها، قامت ثماني شركات ناشئة بعرض الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها كلٌّ منها أمام لجنة تحكيم تتألف من خلفيات مهنية متنوعة، شملت السيدة إنجي شلهوب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إتوال؛ السيد ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج؛ السيدة فيفيك أوبيروي، رائدة أعمال، مستثمرة، ناشطة إنسانية، وسفيرة لتمكين رائدات الأعمال؛ السيدة زنوبيا شمس، الرئيس المشارك، مجموعة زليخة للرعاية الصحية، وذلك لتقييم العروض النهائية.

ومن جانبه، علق السيد عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، قائلًا: "تُعتبر دولة الإمارات رائدة إقليميًا في مجال المساواة بين الجنسين. لقد تم إطلاق العديد من المبادرات على مدى العقود الماضية لتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت النساء في الإمارات العربية المتحدة من من الخوض في مجال ريادة الأعمال، فلدينا العديد من قصص النجاح التي نفتخر بها في مدينة دبي للإنترنت، ولعل خير شاهد على ذلك in5، منصتنا المخصصة لتمكين رواد ورائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا والإعلام والتصميم، حيث تتولى النساء قيادة وإدارة أكثر من ربع الشركات الناشئة فيها، ونحن نتطلع بحماس إلى زيادة هذا النسبة."

وأخيرًا، تشير كافة المؤشرات، استنادًا إلى أفضل الممارسات من النوادي المحلية للمبادرات التي تركز على تمكين النساء ورائدات الأعمال، إلى أن "تاي للنساء" سينجح في تعزيز وبناء القدرات النسائية، زيادة شبكات التواصل، تبادل المعرفة، إبراز الشركات والريادات القائمة وراءها، مما يوفر مساحة آمنة لرائدات الأعمال للتعلم والنمو دون عوائق أو أحكام مثبطة.