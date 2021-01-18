الامارات | 3453 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3453 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 162 ألفاً و251 فحصاً جديداً، أمس، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 3453 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 1253 ألفاً و261 حالة، وأعلنت الوزارة عن وفاة خمسة مصابين، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 745 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3268 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 225 ألفاً و374 حالة.

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