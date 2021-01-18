22 تفصل «مسبار الأمل» عن الوصول إلى «المريخ»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

قطع «مسبار الأمل» مسافة 438 مليون كيلومتر، منذ انطلاقه نحو المريخ قبل 182 يوماً، وتبقى أمامه 41 مليون كيلومتر و22 يوماً فقط للوصول إلى الكوكب الأحمر، وخلال رحلته رصد العديد من البيانات العلمية، والتقط مجموعة من الصور للفضاء العميق، سواء بوساطة أجهزته العلمية أو بجهاز تتبع النجوم، كما اجتاز العديد من التحديات والعراقيل.

ويعمل فريق «مسبار الأمل» حالياً على تهيئة المسبار للدخول إلى مداره حول الكوكب الأحمر، وتعد هذه العملية هي إحدى أهم العمليات التي يمر بها المسبار، حيث تلخص المخاطر التي مر بها منذ مرحلة البناء، كما أنها ترتكز على ضرورة الدخول إلى المدار الصحيح بتوجيه صحيح في وقت صحيح، ومتابعته بعد الدخول للتأكد من أنه يعمل بطريقة سليمة، وكل ذلك في حدود 28 دقيقة فقط.

وتجري نخبة من الكفاءات المواطنة في قطاع التحكم الفضائي، عمليات تقنية تضمن عدم تضرر المسبار من نسبة الأشعة العالية في الفضاء العميق، كما يعمل الفريق على التأكد من صلاحية البرامج المخزنة في القمر الاصطناعي، وعدم تأثر البيانات التي يستعملها ذاتياً في التوجيه والملاحة والانتقال، وعدم تأثر مكونات الأجهزة العلمية، وهو يواصل إدارة المخاطر بحرفية شديدة، تضمن سلامة المسبار.

وبعد دخول المسبار إلى مدار المريخ سيبقى في المدار سنة مريخية، وهو ما يعادل 687 يوماً، يجمع خلالها بيانات علمية مهمة، كما سيقدم ثروة علمية هائلة، حيث سيوفر أول صورة شاملة عن الظروف المناخية على كوكب المريخ على مدار العام، وكيفية تغير الجو خلال فترات اليوم وبين فصول السنة، ودراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، إلى جانب تقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، وتغيرات درجات الحرارة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، والبحث عن أي علاقات تربط بين الطقس الحالي والظروف المناخية قديماً للكوكب الأحمر.

وسوف يجمع مسبار الأمل هذه البيانات المهمة عن الكوكب الأحمر، بحيث يتم إيداعها في مركز للبيانات العلمية في دولة الإمارات من خلال مجموعة من محطات الاستقبال الأرضية المنتشرة حول العالم، بحيث يقوم الفريق العلمي الإماراتي بفهرسة هذه البيانات وتحليلها، ومن ثم مشاركتها مجاناً مع المجتمع العلمي العالمي لما فيه فائدة الإنسانية.

كما يهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» لتطوير برنامج فضائي وطني قوي، وبناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار.