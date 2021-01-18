الامارات | «صحة دبي»: الوقاية من «كورونا» مسؤولية الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: الوقاية من «كورونا» مسؤولية الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي أن الوقاية من وباء «كوفيد-19» مسؤولية جميع أفراد المجتمع، وأن على الجميع التكاتف، والمبادرة إلى أخذ اللقاح، للحد منه. وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، لـ«الإمارات اليوم»، إن مراكز الهيئة تشهد تزايداً يومياً في أعداد المقبلين على أخذ اللقاح.

وأوضحت أن التزايد في أعداد المقبلين على اللقاح من المواطنين والمقيمين يعكس وعي أفراد المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، وضرورة الحد من انتشار مرض «كوفيد-19».

وحسب الهيئة، فإن المراكز التي تقدم اللقاح هي «مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا، ومركز الصفا الصحي».

وأفادت الدكتورة الخاجة بأن خطة التطعيم التي وضعتها الهيئة، تمت صياغتها بشكل مرن، يسمح بإضافة مراكز أخرى للقاح «فايزر- بيونتيك»، لتلبية المتطلبات المتنامية والإقبال المتزايد المتوقع على التطعيم، في الفترات المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news