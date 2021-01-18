الامارات | شرطة الشارقة تنظّم حملة تطعيم مجانية في مراكزها كافة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنظّم حملة تطعيم مجانية في مراكزها كافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة، حملة تحت شعار «معاً للتطعيم»، لتوفير لقاح فيروس كورونا لكل منتسبيها في مراكزها الشرطية التابعة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة. وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف حرمول، أن الحملة جاءت ضمن مبادرات شرطة الشارقة لموظفيها، للحد من انتشار الفيروس، ولتوفير السلامة لمنتسبيها.

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