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الامارات | شرطة الشارقة تنظّم حملة تطعيم مجانية في مراكزها كافة

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة، حملة تحت شعار «معاً للتطعيم»، لتوفير لقاح فيروس لكل منتسبيها في مراكزها الشرطية التابعة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة. وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف حرمول، أن الحملة جاءت ضمن مبادرات شرطة الشارقة لموظفيها، للحد من انتشار الفيروس، ولتوفير السلامة لمنتسبيها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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