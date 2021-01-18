الامارات | «التربية» تمدد تطعيم كوادرها وذويهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تمدد تطعيم كوادرها وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التطعيم ضد فيروس «كوفيد ـ 19» للعاملين في الميدان التربوي والجامعات وذويهم، في معهد تدريب المعلمين في عجمان (المبنى الرئيس) في الفترة من 18-21 يناير الجاري، بعدما وجدت إقبالاً كبيراً من قبل العاملين في الميدان التربوي، خلال يومي 13 و14 الماضيين، حرصاً من الوزارة على صحة موظفيها والعاملين لديها.

وأفادت الوزارة على «تويتر» بأنها وفّرت اللقاح في إمارة الفجيرة لمدة أسبوعين منذ الثلاثاء الماضي الموافق ‏12 يناير ويستمر إلى ‏26 يناير الجاري، ويبدأ من الساعة 9:00 صباحاً‏ إلى الثالثة عصراً، ‏في إمارة الفجيرة بمدرسة ‏حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، ومدرسة ‏محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي.

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