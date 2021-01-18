الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على عروض منتجات الألبان والأجبان، التي تطلقها بعض المتاجر، إذ إنها تتضمن أنواعاً تفسد سريعاً بعد شرائها، وطالبوا بمراقبتها خصوصاً من ناحية توافر الشروط المناسبة للتخزين.

ملابس

اشترت قارئة ملابس عبر موقع «شين» للماركات النسائية، وأرجعت قطعة عن طريق مندوب التوصيل الذي أحضرها، ووعدها بالاستبدال خلال أسبوعين، ومرّ أكثر من شهرين ولا أحد يرد على اتصالاتها.

مطعم

قالت ربة منزل إن أبناءها الثلاثة تعرضوا لألم حاد في البطن بعد تناولهم ساندويشات من أحد المطاعم، فتوجهت إليه لتشتكي سوء الطعام، وعندما وصلت خرج إليها عاملان لا يتحدثان اللغة العربية، واكتشفت إهمالاً شديداً في زوايا المطعم الداخلية، وعدم مراعاة أساسيات النظافة.

سجائر

تقوم بقالات في أبوظبي ببيع السجائر الإلكترونية للأطفال بسن 12 سنة، من دون أي رقابة أو رادع قانوني، وفقاً لقراء دعوا الجهات المعنية إلى مراقبة هذه البقالات، ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون.

وقاية

دعا قراء إلى إعادة تفعيل الحد الأقصى من الزبائن الذين يوجدون بمحل واحد في الوقت نفسه أثناء التسوق، وذلك بعدما لاحظوا أن بعض المتاجر تكتظ بالمتسوقين من دون مراعاة للتباعد إجراء ضرورياً للوقاية من فيروس «كورونا».

نظافة

شكا سكان تراجع معايير النظافة التي تعتمدها الشركات العقارية المسؤولة عن إدارة مبانٍ سكنية، خصوصاً القديمة منها، مطالبين بآليات ملزمة للنظافة اليومية، للحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news