حاكم عجمان يطلع على النتائج الرئيسية لمسح دخل وإنفاق الأسرة في الإمارة

الإمارات

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اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على أهم نتائج وتوصيات مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة عجمان الذي أعده مركز عجمان للإحصاء والتنافسية ويغطي واقع الإنفاق والدخل للأسر في الإمارة، ويعتبر من المسوح الهامة التي تساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

حضر العرض التقديمي.. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع سموه خلال العرض المقدم من الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، على نبذة مختصرة عن استراتيجية ونتائج رئيسية عن مسح دخل وإنفاق الأسرة المرتبط برؤية عجمان، والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث توفر نتائج المسح أكثر من 100 مؤشر، وتشتمل على المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسرة والإنفاق على التعليم والصحة ومعرفة حجم الأسرة المنتجة ونمط الإنفاق واستهلاك الأسرة.

واستمع سموه والحضور إلى أهم النتائج المرتبطة بالخصائص الديموغرافية للأسر والظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، ونتائج الدخل ومصادرها بحسب عدد الأسر وتصنيفها بفئات الدخل، إضافة إلى مجموعات إنفاق الأسر في الإمارة وتفاصيلها.. كما تم عرض نتائج تفصيلية للحالات الخاصة من المواطنين والوقوف على أهم المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، ومدى معرفة الأسرة بثقافة الاستثمار المالي، وشمل العرض أيضاً وضع تكاليف المعيشة في الإمارة بحسب النمط السائد.

كما اطلع سموه على أهم التوصيات التي تمخضت عن مسح ودخل إنفاق الأسرة، منها عمل دراسة معمقة عن حالات الأسر المواطنة الساكنين بالإيجار، وتشجيع الأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود على البدء بمشاريع استثمارية، ودراسة إصدار بطاقات ذكية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لشراء السلع الاستهلاكية، وتشجيع المستفيدين من المساعدات المحلية على التسجيل في منصة «معلوماتي»، وتنظيم برامج وورش عن الثقافة المالية وخاصة جانب الاستثمار والادخار، وتصميم برامج تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل، وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم للحصول على فرص وظيفية،

وتطوير إجراءات «دراسات الحالات الاجتماعية» للأسر المستحقة للمساعدات، والتي تتطلب زيارات ميدانية للتحقق من مدى استحقاقها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان- في ختام اللقاء - بدور وجهود مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، المتمثل في توفير بيانات مفصلة وشاملة وكاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في دعم عملية صناعة القرار بالأدوات الحديثة والبيانات الدقيقة، وحرصها على توفير احتياجاتهم الكاملة من خلال الوقوف على جوانب معيشتهم وتوفير كل ما يضمن حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل تطوير الخدمات في الإمارة واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري في الإمارة.

وقال سموه: إن مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي أجراه المركز يساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، كما يوفر بيانات إحصائية تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وغيرها والتي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة وتدعم الحكومة لتطوير الخطط التنموية على أسس علمية مبنية على توفر البيانات.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان.. داعياً فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح كافة المشاريع الوطنية والمحلية، وحث المجتمع على تقديم بيانات دقيقة وصحيحة للمركز.

ويجري تنفيذ مسح ودخل وإنفاق الأسرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإشراف والتعاون والتنسيق الكامل بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية.

ويشمل المسح الأسر المعيشية المواطنة وغير المواطنة والجماعية، ويعد من المسوح الهامة في العالم، لما يوفره من بيانات ومعلومات لمتخذي القرار حول المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع، والتي تعكس مستوى رفاهية المجتمع وجودة الحياة.



