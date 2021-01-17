فحص «كورونا» كل 14 يوماً للعاملين في مدارس الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اليوم تعميماً بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية وبموجبه يتم إجراء فحص مسحة الأنف «pcr» كل 14 يوماً لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة على نفقتهم الخاصة ويستثنى من ذلك العاملون الحاصلون على جرعتين من لقاح كوفيد-19.

وأشار علي الحوسني مدير الهيئة إلى أن التعميم يستثني العاملين الحاصلين على تقرير/ شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم لقاح كوفيد- 19 وفقاً لحالتهم الصحية/ المرضية على أن تتكفل المؤسسة التعليمية الخاصة بإجراء الفحص لهم كل 14 يوماً.

وأضاف أنه في حال حاجة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الحضور لمقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص فإنه يتعين عليهم إبراز نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد على 3 أيام قبل دخول الهيئة ويستثنى من ذلك العاملون الحاصلون على لقاح كوفيد-19 (الجرعتين).

وأكد الحوسني أن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في الشارقة تلتزم بتغذية منصة «تمام» بأعداد العاملين بها الحاصلين على اللقاح ضد كوفيد-19 وجميع ما تتطلبه الهيئة في المنصة بالإضافة إلى المراكز الطبية فقد تم تخصيص مسار في مركز إكسبو الشارقة للراغبين في أخذ اللقاح من العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة وستقوم فرق الرقابة بطلب نتيجة الفحص السلبية لمسحة الأنف للعاملين الموجودين في المؤسسات التعليمية أو إبراز شهادة التطعيم بلقاح كوفيد-19 (الجرعتين).



