دعوات للسائقين لتوخي الحذر أثناء القيادة في الضباب

ابوظبي - سيف اليزيد - حثت شرطة ابوظبي السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب و متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية واستخدام ماسحات الزجاج وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الافقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس" وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم ضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، و تنبيه السائقين بخفضها في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية و عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

وعلى الصعيد نفسه، دعا العميد سيف مهير سعيد المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار العميد المزروعي إلى أن الضباب الكثيف يعد أحد أكثر الظواهر التي تتسبب في وقوع حوادث مرورية مروعة على الطرق السريعة نتيجة تدني مستوى الرؤية، موضحاً أن القيادة في الضباب تؤثر سلباً على السائقين في حالة إهمالهم لقواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع الخطوات السليمة للقيادة في مثل هذه الأجواء التي تؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا تحمد عقباها.

ولفت إلى أن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو التوقف نهائيا وركن المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور قد تساعد قائدي المركبات في تجنب الحوادث، مطالبا السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية.

وشدد على أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدما الإشارات الأربعة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وكذلك عدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج أثناء السير على الطرقات، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، بالإضافة إلى الحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من تواجدها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيدا عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث بالإضافة إلى الإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

وطالب العميد سيف المزروعي، السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، متمنيا السلامة للجميع.







