الشارقة تحاور الآخر» يناقش تجربة منتدى الاتصال

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعرض البرنامج الحواري «الشارقة تحاور الآخر»، الذي يبثّ على تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، دور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في الارتقاء بمستويات الاتصال الحكومي وفقاً لأحدث المعايير العالمية، والأثر الذي يحدثانه في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في مجال تطوير أساليب التواصل مع شعوبها.

ويستضيف البرنامج الذي يقدّمه الإعلامي محمد ماجد السويدي، غداً (الاثنين) في تمام الساعة العاشرة مساءً، جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، التي ستعرض تجربة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وكيفية تفاعل الضيوف مع الشخصيات التي تشارك في دوراته، وأهمية تبادل التجارب العالمية والأفكار والابتكارات الجديدة، بمشاركة معالي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بجمهورية مصر العربية، الذي سيتحدث عن دور وأهمية المنتدى للشارقة والمنطقة بشكل عام.

ويسلط البرنامج الضوء على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي تعدّ منصة فريدة تعزّز التنافس وترسّخ أفضل الممارسات المهنية على صعيد قطاع الاتصال الحكومي في المنطقة، حيث يشارك في هذا الجزء الأستاذ ماجد بن محمد الخميس، مستشار معالي وزير العدل، المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، إحدى الجهات الفائزة بالجائزة، للحديث عن دور الجائزة ومكانتها في نشر ثقافة التميّز على مستوى العالم.

ويناقش البرنامج أسبوعياً حزمة من القضايا الثقافية والأدبية والاقتصادية والتعليمية والفنية وغيرها، حيث يتناول في كلّ حلقة من حلقاته تفاعل الشارقة مع بلدان المنطقة والعالم، واستجابة هذا البلدان لما تقدمه الإمارة من فرص في مختلف المجالات والقطاعات وغيرها، عبر حوار هادئ يتخلله العديد من التقارير والاتصالات والمداخلات المرئية التي تعرّف الضيوف بالمواضيع والقضايا المطروحة وأثرها على القطاعات التي يمثلونها.



