"الخارجية" تتقدم بصادق التعازي إلى روسيا في وفاة سفيرها لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بوفاة سيرجي كوزنيتسوف السفير الروسي المفوض فوق العادة لدى الدولة.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن تقديرها العميق لجهود سعادة كوزنيتسوف الدؤوبة لتعزيز أواصر التضامن والصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خلال فترة عمله، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي تم احرازه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالقطاعات المختلفة في السنوات الأخيرة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لعائلة السفير ولزملائه.