الامارات | توفير لقاح «كوفيد-19» للجميع ابتداءً من عمر 16 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح «كوفيد-19» للجميع ابتداءً من عمر 16 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين، ابتداءً من عُمر 16 سنة، للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح، ضمن الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19».

ويأتي ذلك تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي، في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

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